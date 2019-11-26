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 Задержанный по делу Курченко глава "Укрэксимбанка" внес 3 миллиона залога

Глава правления государственного "Укрэксимбанка" Александр Гриценко, которого 16 ноября задержали сотрудники Службы безопасности Украины, внес залог в размере 3 млн грн.

Об этом сообщил адвокат банкира Денис Демин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На минувшей неделе он внес залог в размере 3 млн грн", – сказал Демин.

Как сообщалось, глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры.

По словам прокурора, дело касается сделки по продаже холдинга УМХ Борисом Ложкиным Сергею Курченко, при этом Гриценко якобы действовал в интересах Ложкина и экс-президента Петра Порошенко.

Прокуратура просила суд взять Гриценко под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, но Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн без содержания под стражей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161905
 
 
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