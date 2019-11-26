 Компания Курченко задолжала предприятиям оккупированного Донбасса $400 миллионов, – СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в угольных компаниях оккупированного Донбасса и источник, близкий к ВТС, передает БизнесЦензор.

ВТС стал единственным покупателем угля Донбасса в 2018 году.

По данным источника, близкого к угольным компаниям, долг ВТС перед шахтами составляет около 8 млрд рублей ($125 млн): из них шахте "Комсомолец Донбасса" – более 5 млрд руб., "Макеевуголь" – более 700 млн руб., "Торезантрациту" – более 500 млн руб., шахте "Засядько" – более 300 млн руб.

По словам одного из собеседников агентства, в целом "бюджету" и захваченным боевиками предприятиям на Донбассе компания Курченко задолжала около 25 млрд руб. (около $400 млн).

Источник, близкий к ВТС, заявил, что долг компании перед предприятиями боевиков "ДНР" составляет около 8 млрд руб., из которых угольщикам – 2,5 млрд руб., энергетикам – 3 млрд руб., а остальное – железнодорожникам и предприятиям снабжения.

Близкий к компании Курченко источник добавил, что ВТС должен закупать не менее 400 тыс. тонн угля в месяц, а вывозит 80-120 тыс. тонн. Компания, по его словам, за три года не отчисляла денег на капремонт металлургических предприятий.

По словам собеседников агентства, ВТС провел реструктуризацию долга, в результате которой выплаты по нему начнутся только через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено.

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Летом 2019 года стало известно о том, что ВТС систематически нарушал сроки договорных обязательств по оплате продукции. Из-за задолженности ВТС рабочие подконтрольных боевикам предприятий региона не получали зарплату и угрожали забастовками.

Летом также стало известно, что на предприятиях на подконтрольной боевикам территории Донбасса, находящихся под управлением ВТС, проходят сокращения и наблюдаются проблемы с выплатой зарплат.

На территории оккупированного Донбасса расположены крупные металлургические комбинаты – Алчевский и Енакиевский – совокупной мощностью около 5 млн тонн стали в год, Харцызский трубный завод, Донецкий электрометаллургический завод и Юзовский металлургический завод, а также угольные предприятия "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит" и "Комсомолец Донбасса", где Украина до 2014 года добывала более 16 млн тонн угля в год.

Курченко после бегства бывшего президента Виктора Януковича уехал в Россию, в 2017 году связанные с ним структуры получили в управление захваченные на Донбассе пророссийскими боевиками промышленные предприятия и угольные шахты. Ранее они принадлежали в том числе компаниям ДТЭК и "Метинвест" Рината Ахметова.