 Основанный на торговле российской нефтью трейдер Gunvor начнет продавать газ из США

Трейдер сообщил, что окажет поддержку заключению соглашений о поставке и маркетинге всего СПГ, производимого проектом, при этом закупит 3 млн тонн СПГ в год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Летом текущего года речь шла о подписании 15-летнего соглашения на покупку 1,5 млн тонн СПГ в год.

При этом на квартал вперед сдвинулся срок принятия окончательного инвестрешения – если ранее говорилось о конце 2020 года, то в новом пресс-релизе речь идет о первом квартале 2021 года.

Также на квартал сдвинулся срок первых поставок СПГ– теперь они планируются во втором квартале 2024 года.

Проект предполагает строительство терминала по экспорту 8,4 млн тонн СПГ в год на побережье Мексиканского залива, недалеко от Камерона (штат Луизиана).

Gunvor, созданный в начале 2000-х годов Торнквистом и его бывшим российским партнером Геннадием Тимченко, изначально специализировался на продаже российской нефти и нефтепродуктов.

Трейдер становился крупнейшим продавцом российской нефти благодаря тому, что называл прекрасными связями с Россией. Эта роль ослабла в начале нынешнего десятилетия, и трейдер провел диверсификацию, обратившись к другим сферам и продуктам.

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После того как США включили Тимченко в санкционный список в 2014 году, компания попыталась еще сильнее дистанцироваться от России и продала большую часть своих активов в стране. Gunvor входит в пятерку крупнейших нефтетрейдеров мира. Объем продажи нефти и нефтепродуктов по итогам 2017 года составил около 2,7 млн баррелей в сутки.

Как отмечает агентство, прошлый год, по мнению многих, был трудным для трейдеров, которые несли потери из-за резких, неожиданных колебаний нефтяных бенчмарков, таких как Dated Brent и американский West Texas Intermediate.

Источники отметили, что ключевой торговый бизнес Gunvor остался прибыльным и устойчивым в 2018 году. Однако трейдер понес убытки из-за воздействия разовых факторов, среди которых списание в размере нескольких десятков миллионов долларов из-за отказа от модернизации роттердамского НПЗ компании, списание, связанное с выходом Gunvor из проекта по освоению Лаганского блока на шельфе Каспийского моря, а также резервы на урегулирование продолжающихся судебных споров.

Окончательные результаты Gunvor за 2018 год будут обнародованы не раньше апреля. Предварительный отчет за первые девять месяцев года указал на убыток более $100 миллионов из-за разовых статей, сказали два из четырех источников.