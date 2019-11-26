 Нацбанк не видит влияния на работу протестов с участием рабочих заводов Коломойского

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Центральный банк работает так же полноценно, как и работал до этого. На данном этапе у нас нет ситуации, когда мы не можем функционально выполнять свои обязанности", – отметили в пресс-службе.

В НБУ уточнили, что митингующие пропускают сотрудников Нацбанка на вход и выход из здания, в настоящее время НБУ не ведет переговоры с участниками акции протеста.

В пресс-службе уточнили, что регулятор принимает во внимание рискованность ситуации и не исключает вероятность того, что в дальнейшем акция протеста сможет создать проблемы для работы.

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Как сообщалось, накануне митингующие под Национальным банком Украины (НБУ) люди, в том числе сотрудники предприятий олигарха Игоря Коломойского, ворвались в зону холла здания, но дальше не проникли благодаря действиям полиции.

Напомним, на минувшей неделе Игорь Коломойский заявил, что работники подконтрольного олигарху "Никопольского завода ферросплавов", которые третий месяц митингуют возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, могут зайти в здание.

"Если "Приватбанк" продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в "Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие могут штурмовать банк.

Олигарх также уверен, что вернет себе "Приватбанк" в ближайшее время.

"Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", – сказал Коломойский.

С конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.