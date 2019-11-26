[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.86 26.15
 Энергетика
  220  0
Все про:Газ (3913) Газпром (1380) импорт (976) Россия (4236) Коболев (362)

 Украина не импортирует российский газ уже 4 года

НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ из России по контракту с ПАО "Газпром" уже четыре года – с 26 ноября 2015 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Четыре года назад в Украине зашел последний газ, который мы купили у "Газпрома". Пять лет назад мы впервые открыли реверс и обеспечили поставки голубого топлива из Европы", – подчеркнул Коболев.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что в 2013 году зависимость Украины от российского газа превышала 90%.

"Сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а "Нафтогаз" покупал его у 18 европейских поставщиков (доля ни одного из них не превышала 30%)", – отметил глава правления НАК.

Коболев сообщил, что недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ.

"Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями – лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ. Конечно, реверс – это промежуточный результат. Это действенный рыночный механизм, но Украина может больше", – отметил глава "Нафтогаза".

Коболев напомнил, что сейчас внутренняя добыча газа обеспечено около двух третьих потребностей украинских потребителей.

Как сообщалось, в ноябре польская нефтегазовая компания PGNiG получила танкер с грузом 75 тыс. тонн сжиженного газа из США для Украины, который после регазификации продала украинским получателям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161891
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Газпром Донбасс Евросоюз Зеленский Киев Крым Россия Эстония
 
 
 
 
 
 вверх