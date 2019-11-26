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 Профильный комитет Рады одобрил законопроект о единых юрлицах таможни и налоговой

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №2318-1 об объединении в единые юридические лица таможни и налоговой службы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Комитет утвердил к первому чтению законопроект №2318-1 об объединении таможни в единую юридическую структуру", – сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы 26 ноября.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица, а как отдельные подразделения. Помимо этого, проект закона предлагает определить порядок начисления зарплат сотрудникам служб.

Законопроект №2318-1 подан группой народных депутатов от "Слуги народа" как альтернативный к правительственному №2318.

Как сообщалось, переведение новосозданных служб в формат единых юрлиц является одним из условий реформирования и реорганизации Государственной фискальной службы, на котором ранее настаивали бизнес и эксперты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161888
 
 
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