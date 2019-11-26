 НПЗ Коломойского начал покупать ливийскую нефть

Ливийская нефть будет транспортироваться на мощности Кременчугского НПЗ трубопроводным транспортом по маршруту "Одесса-Кременчуг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".
Согласно паспортной информации, содержание серы в сырье составляет 0,07%, а плотность при 15 градусах по Цельсию – 814 кг на кубометр.
Как отмечается в сообщении, "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть сорта El Sharara.
Напомним, в июле "Укртранснафта" впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken.
Итак, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже четырех сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken и El Sharara.
По информации администрации Одесского морского порта, 81,2 тыс. тонн нефти этого сорта доставили в порт Одессы танкером с ливийской гавани Эз-Завия 9 ноября.
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Как сообщалось, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в 2019 году планирует увеличить переработку нефти до 2,5 млн тонн, что на 10% больше показателя 2018 года.
Напомним, в октябре на совещании в НКРЭКУ при обсуждении уровня тарифов на прокачку нефти магистральными трубопроводами, "Укртатнафта" сообщила о планах нарастить переработку до 9 тыс. тонн в сутки (3,29 млн тонн в год). Планы выйти на переработку 3 млн тонн в год, озвучивались также в конце прошлого года, но пока реализованы не были.
Основным препятствием для увеличения объема переработки для "Укртатнафты" остаются сложности с реализацией бензинов. Для решения этой проблемы компания предлагает ввести пошлины на белорусские бензины, а также снизить ставку акциза на бензин и повысить на сжиженный газ для стимулирования потребления бензина.
Напомним, ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Герои Украины .
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !