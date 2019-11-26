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Все про:Коломойский (970) Кременчуг (32) нефть (2551) НПЗ (129) Укртатнафта (145) нефтепровод (153)

 НПЗ Коломойского начал покупать ливийскую нефть

Оператор нефтепроводов "Укртранснафта" начала прием в нефтетранспортную систему Украины нефти сорта El Sharara (ливийская нефть) для дальнейшей транспортировки сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод АО "Укртатнафта".

Ливийская нефть будет транспортироваться на мощности Кременчугского НПЗ трубопроводным транспортом по маршруту "Одесса-Кременчуг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

Согласно паспортной информации, содержание серы в сырье составляет 0,07%, а плотность при 15 градусах по Цельсию – 814 кг на кубометр.

Как отмечается в сообщении, "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть сорта El Sharara.

Напомним, в июле "Укртранснафта" впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken.

Итак, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже четырех сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken и El Sharara.

По информации администрации Одесского морского порта, 81,2 тыс. тонн нефти этого сорта доставили в порт Одессы танкером с ливийской гавани Эз-Завия 9 ноября.

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Как сообщалось, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в 2019 году планирует увеличить переработку нефти до 2,5 млн тонн, что на 10% больше показателя 2018 года.

Напомним, в октябре на совещании в НКРЭКУ при обсуждении уровня тарифов на прокачку нефти магистральными трубопроводами, "Укртатнафта" сообщила о планах нарастить переработку до 9 тыс. тонн в сутки (3,29 млн тонн в год). Планы выйти на переработку 3 млн тонн в год, озвучивались также в конце прошлого года, но пока реализованы не были.

Основным препятствием для увеличения объема переработки для "Укртатнафты" остаются сложности с реализацией бензинов. Для решения этой проблемы компания предлагает ввести пошлины на белорусские бензины, а также снизить ставку акциза на бензин и повысить на сжиженный газ для стимулирования потребления бензина.

Напомним, ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161887
 
   
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Молодец .Танки заправлял в 14 году своей .Когда все все уже поделили ...Украину поделили ,то он встал ...Доллар хотел удержать , так ,как не выгодно было ему эти 25 в войну .За это и банк забрали ,украли..А на людей наплевали .Как ВСПОМНЮ КАК МОИ з.с.Раниие 300 баков зарплаты ,превратились в сто .Что все забыли ,что творили эти ,вернее те ...

Герои Украины .

И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.

И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали

Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой

Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
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во почему на НПЗ пайки урезали рабочим
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