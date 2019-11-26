 Собственник Обуховского комбината выкупил крупнейшую столичную типографию с дисконтом 99%

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в сообщении проводившей торги товарной биржи "Украинская межрегиональная специализированная" на сайте Высшего хозсуда Украины.

Покупателем лота стало ООО "Палм Милл Принт".

Согласно описанию лота, в него включены пионерский лагерь "Солнечный" в Киеве по ул. Променистой, дом 1, общей площадью 3,9 тыс. кв. м, а также и имущественный комплекс ОАО "Радикал" в Киеве по ул. Мурманской, 7, который включает по меньшей мере 75 тыс. кв. м общей площади зданий, 32 автомобиля, мебель, технику и оборудование.

Изначально лот выставлялся на продажу со стартовой ценой 4,12 млрд грн, но безуспешно. Таким образом, в итоге он был продан с дисконтом 99%.

По данным госреестра, владельцем 80% в ООО "Палм Милл Принт" является ООО "Автоспецтранс-Киевского картонно-бумажного комбината", конечным бенефициаром которого указан гражданин Кипра Владимир Крупчак, и по 10% принадлежит Илоне Яреме из Киева и Олегу Дубровке из Закарпатья.

Крупчак является конечным бенефициаром Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) – владельца Киевского картонно-бумажного комбината (Обухо), представители которого в начале 2019 года вошли в набсовет ЧАО "Блиц-Информ" после продажи контрольного пакета прежними владельцами компании, передает Интерфакс-Украина.

В частности, партнер Крупчака Олег Дубровка представлялся как новый президент ЧАО "Блиц-Информ".

Как писал Цензор.НЕТ, общая сумма долга находящегося в процессе банкротства ЧАО "Блиц-Информ" составляет 4,1 млрд грн.

Эти требования можно было погасить только путем продажи имущества, которое почти полностью находится в залоге кредиторов. Предприятие расположено на площади более 16,5 га в Деснянском районе Киева. Это - промышленная недвижимость, полиграфическое оборудование, транспорт и другие ценности.

Главным кредитором "Блиц-Информ" выступает государственный "Укрэксимбанк" с суммой требований 2,3 млрд грн. В залоге банка находится недвижимость банкрота – но она покрывает лишь часть задолженности.

Вместе с тем, главой комитета кредиторов должника стала финансовая компания "Перевага-Финанс" с суммой требований 1,2 млрд грн. Компания выкупила задолженность банкрота у двух банков-кредиторов и планирует получить возмещение своих требований после продажи имущества.

Читайте также: Похитители пытались вывезти в РФ владельца Обуховского картонного комбината (обновлено)

Согласно данным судебного реестра, среди крупнейших кредиторов предприятия, обязательства перед которыми обеспечены залогом, - Укрэксимбанк (1,748 млрд грн), ІKB Deutsche Industriebank (301,4 млн грн) и германское Koenig&Bauer AG (563,3 млн грн).

Член набсовета "Укрэксимбанка", советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова 31 октября написала в Facebook, что Укрэксимбанк и ІKB Deutsche Industriebank пытаются через суд воспрепятствовать дешевой продаже имущества "Блиц-информа".

Выручка "Блиц-информа" в 2018 году сократилась на 41.3% – до 528,91 млн грн, а чистый убыток – на 41,3%, до 320,66 млн грн.

Текущие обязательства предприятия за минувший год увеличились на 3,6% – до 2,874 млрд грн, тогда как стоимость основных средств уменьшилась на 16% – до 349,12 млн грн.

Киевский КБК – одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции. С холдингом "Блиц-Информ", как потребителем картона, сотрудничал более 15 лет.