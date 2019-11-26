 Без нового контракта "Нафтогаз" будет закачивать российский газ в хранилища, – Витренко

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет осуществляться документальное оформление этого газа", – написал Витренко.

При этом представитель "Нафтогаза" не уточнил подробности таможенного оформления такого газа.

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Напомним, 1 января 2020 года заканчивается транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Как сообщалось, российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

НАК "Нафтогаз Украины" в своем ответном предложении настаивает на подписании нового долгосрочного контракта на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам, а также отмечает готовность рассмотреть выплату долга по решению Стокгольмского арбитража газом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.