 Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге сменил миллиардную прибыль убытком

Об этом сообщили в департаменте внутренних и международных коммуникаций предприятия в ответ на запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По итогам первого полугодия 2019 года чистый доход предприятия от реализации продукции увеличился на 0,9%, или на 0,3 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – до 33,32 млрд грн.

"Вместе с тем, рост себестоимости реализованной продукции за этот же период составил 6 млрд грн. Как следствие, за первое полугодие 2019 года предприятие получило убытки на сумму 79 млн грн, в сравнении из 4,2 млрд грн прибыли за аналогичный период в прошлом году", – подчеркнули в компании.

Ранее генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" Парамжит Калон констатировал, что 2019 год выдался нелегким для компании из-за падения мировых цен, спрогнозировав убыточную работу предприятия по итогам года.

Топ-менеджер добавил, что если сейчас есть возможность выплатить дивиденды акционерам, "то по итогам 2019 года ее, скорее всего, уже не будет из-за неудовлетворительных финансовых результатов".

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Как сообщалось, внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", состоявшееся 10 октября, приняло решение направить на выплату дивидендов 10,85 млрд грн, или 2,81 грн на одну простую именную акцию. Последний раз до этого дивиденды выплачивались за 2007 год.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, по итогам работы в 2018 году получило чистую прибыль в размере $350 млн (9,51 млрд грн).

Чистый доход от реализации продукции по итогам прошлого года составил $2,5 млрд (68 млрд грн). Сумма инвестиций (капитальные и операционные затраты) за год составила $443 млн (12 млрд грн).

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.