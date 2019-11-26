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 Кабмин создаст Агентство развития туризма, – Минкульт

Министерство культуры, молодежи и спорта работает над созданием в Украине Агентства развития туризма, которое будет выполнять функции центрального органа исполнительной власти в сфере туризма.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко во время форума, посвященного презентации Стратегии развития туризма Украины от Европейского банка реконструкции и развития, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над созданием Агентства развития туризма. Сейчас идет процесс проталкивания в Кабмин постановления о создании Агентства развития туризма", - сказал Биденко.

Агентство развития туризма будет заниматься рынком гостеприимства и продвижения туристической Украины в мире, написал на своей странице в Facebook председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев.

Как сообщил президент Национальной туристической организации Иван Липтуга, в проекте бюджета на 2020 год на развитие туризма заложено 240 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161865
 
 
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