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 Украина заинтересована в присоединении к инициативе "Трех морей", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина предметно заинтересована в присоединении к реализации инициативы "Трех морей".

Об этом Зеленский сказал на брифинге 26 ноября в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина и Эстония, как важные игроки Балто-Черноморского региона, очень заинтересованы в реализации совместных проектов и инициатив в экономике, инфраструктуре и защите окружающей среды. Во время сегодняшних переговоров мы отдельно обсудим реализацию инициативы "Трех морей", а главное – предметную заинтересованность Украины присоединиться к ней", – сказал Зеленский.

Инициатива "Трех морей" (Триморье) предусматривает создание содружества стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161864
 
 
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