 Украина заинтересована в присоединении к инициативе "Трех морей", – Зеленский

Об этом Зеленский сказал на брифинге 26 ноября в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина и Эстония, как важные игроки Балто-Черноморского региона, очень заинтересованы в реализации совместных проектов и инициатив в экономике, инфраструктуре и защите окружающей среды. Во время сегодняшних переговоров мы отдельно обсудим реализацию инициативы "Трех морей", а главное – предметную заинтересованность Украины присоединиться к ней", – сказал Зеленский.

Инициатива "Трех морей" (Триморье) предусматривает создание содружества стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.