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 Госдолг уменьшился в октябре на $1,1 миллиарда, – Минфин

В октябре 2019 года было зафиксировано уменьшение совокупного государственного (прямого) и гарантированного государством долга Украины, номинированного как в национальной так и в иностранной валюте.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"В то же время, из-за небольшой девальвации гривни фактическое состояние государственного долга выглядит следующим образом: сумма в эквиваленте в долларах США уменьшилась на 1,35% (по сравнению с сентябрем), или на $1,13 млрд – до $81,83 млрд; сумма в эквиваленте в национальной валюте выросла на 2,37%, или 47,4 млрд грн – до 2 045,4 млрд грн", – сказано в сообщении.

С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на $2,5 млрд, а номинированный в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн. При этом из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд.

В октябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 21,2 млрд грн, из обслуживания – 7,1 млрд грн.

Госдолг уменьшился в октябре на $1,1 миллиарда, – Минфин 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161859
 
 
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