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Все про:гривня (670) курс (560) Межбанк (113) НБУ (4200)

 Курс гривни на межбанке превысил отметку 24 грн/$

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 вторника, 26 ноября, укрепился до 23,9614 грн/$ с 24,0589 грн/$ в предыдущий торговый день.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Нацбанк рассчитывает справочный курс гривни к доллару США ежедневно по итогам проведенных на 12:00 сделок на межбанковском валютном рынке.

По словам начальника управления дилинговых операций "Райффайзен Банка Аваль" Юрия Гриненко, в ближайшие несколько дней курс гривни продолжит укрепляться, передает Интерфакс-Украина.

"Во вторник гривня пробила отметку в 24 грн/$1 и в ближайшие несколько дней продолжит укрепляться. Это обусловлено увеличением притока средств нерезидентов в ОВГЗ, а также большим предложением валюты со стороны экспортеров", – сказал банкир.

о словам Гриненко, ближе к концу месяца укрепление курса гривни может приостановиться – на нацвалюту окажут давление выплаты НДС.

Как сообщалось, НБУ установил на 26 ноября курс гривни на уровне 24,0538 грн/$, укрепив его на 11 копеек.

Таким образом, курс гривни укрепился выше максимального в этом угоду показателя 24,0828 грн/$, зафиксированного 30 сентября, и является максимальным с января 2016 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161856
 
 
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