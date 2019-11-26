 Курс гривни на межбанке превысил отметку 24 грн/$

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Нацбанк рассчитывает справочный курс гривни к доллару США ежедневно по итогам проведенных на 12:00 сделок на межбанковском валютном рынке.

По словам начальника управления дилинговых операций "Райффайзен Банка Аваль" Юрия Гриненко, в ближайшие несколько дней курс гривни продолжит укрепляться, передает Интерфакс-Украина.

"Во вторник гривня пробила отметку в 24 грн/$1 и в ближайшие несколько дней продолжит укрепляться. Это обусловлено увеличением притока средств нерезидентов в ОВГЗ, а также большим предложением валюты со стороны экспортеров", – сказал банкир.

о словам Гриненко, ближе к концу месяца укрепление курса гривни может приостановиться – на нацвалюту окажут давление выплаты НДС.

Как сообщалось, НБУ установил на 26 ноября курс гривни на уровне 24,0538 грн/$, укрепив его на 11 копеек.

Таким образом, курс гривни укрепился выше максимального в этом угоду показателя 24,0828 грн/$, зафиксированного 30 сентября, и является максимальным с января 2016 года.