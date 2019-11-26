 Доллар упал ниже отметки 24 грн/$ впервые с января 2016 года (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.
Нацбанк рассчитывает справочный курс гривни к доллару США ежедневно по итогам проведенных на 12:00 сделок на межбанковском валютном рынке.
По итогам торгов на межбанке НБУ установил на среду, 27 ноября, курс гривни на уровне 23,9827 грн/$, укрепив его на 7 копеек.
Курс европейской валюты снизился на 5 копеек – до 26,43 грн за евро.
Таким образом, курс гривни является максимальным с 15 января 2016 года.
По словам начальника управления дилинговых операций "Райффайзен Банка Аваль" Юрия Гриненко, в ближайшие несколько дней курс гривни продолжит укрепляться, передает Интерфакс-Украина.
"Во вторник гривня пробила отметку в 24 грн/$1 и в ближайшие несколько дней продолжит укрепляться. Это обусловлено увеличением притока средств нерезидентов в ОВГЗ, а также большим предложением валюты со стороны экспортеров", – сказал банкир.
о словам Гриненко, ближе к концу месяца укрепление курса гривни может приостановиться – на нацвалюту окажут давление выплаты НДС.
Как сообщалось, НБУ установил на 26 ноября курс гривни на уровне 24,0538 грн/$, укрепив его на 11 копеек.
Таким образом, курс гривни укрепился выше максимального в этом угоду показателя 24,0828 грн/$, зафиксированного 30 сентября, и является максимальным с января 2016 года.
Ибо ничего не поменялось...
Всего-навсего прихлопнули топ-коррупцию и наша национальная валюта ожила. На межбанке избыток предложения доллара. НБУ выкупает избыток долларов, но все выкупить не может. Поэтому гривна укрепляется. Всего-навсего убрали президента-барыгу с оффшорами и премьеров-крадунов с оффшорами.
Нет ни одной объективной причины, почему Украина должна быть такой бедной. Все причины такой бедности были исключительно субъективные. Когда президент, премьер, все министры, руководители НБУ, губернаторы, мэры и т.д., и т.п. тырят деньги, покупают доллары и выводят их в оффшоры, то гривна падает. Когда эти схемы на топ-уровне прихлопнули, гривна растет.
Долг в национальной валюте - около 625 млрд грн (ОВГЗ), что составляет почти 30% общего государственного долга. Из них более половины (56%) - в собственности Нацбанка (до 2016-го НБУ финансировал дыры в госфинансах, выкупая ОВГЗ у Минфина, госбанков, Нафтогаза; такая скрытая эмиссия гривни вела к накоплению дисбалансов, которые в конечном итоге приводили к инфляции и девальвации). Около трети ОВГЗ (36%) - в собственности государственных банков (львиная доля была выпущена для докапитализации этих банков), остальное (всего 8%) держат коммерческие банки, украинские физлица и юридические компании, а также нерезиденты.
Лживые учебники капиталистической экономики нужно сжечь на кострах.