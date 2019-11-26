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Все про:гривня (670) курс (560) Межбанк (113) НБУ (4200)

 Доллар упал ниже отметки 24 грн/$ впервые с января 2016 года (обновлено)

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 вторника, 26 ноября, укрепился до 23,9614 грн/$ с 24,0589 грн/$ в предыдущий торговый день.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Нацбанк рассчитывает справочный курс гривни к доллару США ежедневно по итогам проведенных на 12:00 сделок на межбанковском валютном рынке.

По итогам торгов на межбанке НБУ установил на среду, 27 ноября, курс гривни на уровне 23,9827 грн/$, укрепив его на 7 копеек.

Курс европейской валюты снизился на 5 копеек – до 26,43 грн за евро.

Таким образом, курс гривни является максимальным с 15 января 2016 года.

По словам начальника управления дилинговых операций "Райффайзен Банка Аваль" Юрия Гриненко, в ближайшие несколько дней курс гривни продолжит укрепляться, передает Интерфакс-Украина.

"Во вторник гривня пробила отметку в 24 грн/$1 и в ближайшие несколько дней продолжит укрепляться. Это обусловлено увеличением притока средств нерезидентов в ОВГЗ, а также большим предложением валюты со стороны экспортеров", – сказал банкир.

о словам Гриненко, ближе к концу месяца укрепление курса гривни может приостановиться – на нацвалюту окажут давление выплаты НДС.

Как сообщалось, НБУ установил на 26 ноября курс гривни на уровне 24,0538 грн/$, укрепив его на 11 копеек.

Таким образом, курс гривни укрепился выше максимального в этом угоду показателя 24,0828 грн/$, зафиксированного 30 сентября, и является максимальным с января 2016 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161856
 
   
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 Топ комментарии
 
НБУ об'явило геноцид "заробитчанам"...
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Зебилы, люди перед рождеством баксы сбрасывают, ваш главЗебил тут непричём.
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Слуги народа выставили самые «лакомые» облигации сроком почти на 4 года, а также бумаги на 161 и 308 дней.Объем предложения 3,3 млрд гривен по номиналу и иностранцы будут активно продавать валюту, чтобы купить эти гривневые бумаги. Это обеспечивает очень сильную поддержку нацвалюте на торгах и может обвалить котировки доллара...Скольжение вниз курса доллара продолжается, но отскок буде обязательно и будет он быстрый и резкий, как щелчок по носу.
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НБУ об'явило геноцид "заробитчанам"...
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НБУ сняло ограничения для нерезидентов на покупку ОВГЗ. Землю начнут скоро продавать. То есть деньги рассчитаться может и будут. Иностранцы купили ОВГЗ на миллиарды долларов за последние полгода. Это либо спекулятивные деньги, либо коррупционные (из офшоров). Счастья они нам не принесут. Укрепление гривни вредит слабой украинской экономике.
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Зато зелебобики радуются "укреплению гривни".
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Завдяки найвеличнішому політичному лідеру всесвіту долар рухнув!
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Это торчки еще Пороха заслугой кичатся, припи ывая ее себе...
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Это ожидания продажи земли... В первую очередь. Как лично мне кажется.
Ибо ничего не поменялось...
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Ожидания? Курочка в гнезде, яичко в ...., а ты уже про ожидания.
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А может потому,что формулы и схемы Пэцины убрали(Роттердамы-Дюссельдорфы)?Ведь закон сохранения существует.Где то прибыло,значит где то убыло.Доллар екнул со времен Петра на 14%.Значит те,кто зарплату получают в гривне,на 14% разбогатели.Экспортеры,в их числе и Потрошенко- обеднели.
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Теперь вы все видите чем отличается жизнь при "Роттердамах+" и жизнь без "Роттердамов+".

Всего-навсего прихлопнули топ-коррупцию и наша национальная валюта ожила. На межбанке избыток предложения доллара. НБУ выкупает избыток долларов, но все выкупить не может. Поэтому гривна укрепляется. Всего-навсего убрали президента-барыгу с оффшорами и премьеров-крадунов с оффшорами.

Нет ни одной объективной причины, почему Украина должна быть такой бедной. Все причины такой бедности были исключительно субъективные. Когда президент, премьер, все министры, руководители НБУ, губернаторы, мэры и т.д., и т.п. тырят деньги, покупают доллары и выводят их в оффшоры, то гривна падает. Когда эти схемы на топ-уровне прихлопнули, гривна растет.
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Зелебобики такие зелебобики. Сегодня-завтра последний раунд продажи ОВГЗ, вместо того, чтобы брать у МВФ под 2% "экономисты" из коземанды берут у частных структур под 16%-17%. Чтобы поддерживать гривню на этом уровне, как человека в коме на искусственной вентиляции легких, клоунам придется продолжать распродажу земли, рентабельных госпредприятий и прочих ликвидных кусков Украины. А когда распродавать станет уже нечего, курс бакса улетит в космос, но время у слуг соседнего народа пока есть...
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Зебилы, люди перед рождеством баксы сбрасывают, ваш главЗебил тут непричём.
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скажите пожалуйста адрес где их сбрасывают
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Заходи на Хотлайн, там много адресов Интернет-магазинов. Вот туда и сбрасывают.
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Слуги народа выставили самые «лакомые» облигации сроком почти на 4 года, а также бумаги на 161 и 308 дней.Объем предложения 3,3 млрд гривен по номиналу и иностранцы будут активно продавать валюту, чтобы купить эти гривневые бумаги. Это обеспечивает очень сильную поддержку нацвалюте на торгах и может обвалить котировки доллара...Скольжение вниз курса доллара продолжается, но отскок буде обязательно и будет он быстрый и резкий, как щелчок по носу.
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На том же сроке правления у Пети доллар был по 18.
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Год назад какой был курс и кто был президент вспомни
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Еще раз: если уж вы хотите сравнивать теплое с мягким (а именно так и называется сравнение курса в условиях разграбленного ЗВР и активной фазы войны с курсом времен затишья на фронте, которого удалось добиться при прошлой власти), то сравнивайте курс относительно начала дня президенства. Вот через 4,5 года и сравним курс.
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в прошлом году ситуация по всем направлениям была примерно такая же как сейчас, а курс был 27.5 , сейчас ниже 24, вот и все сравнение.
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На какую сумму в прошлом году было продано ОВГЗ ?
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Порох 5 лет накапливал ЗВР, а клоуны берут огромные кредиты под 16% годовых. Гогда придется отдавать, вот тогда и сравним. А если так рассуждать, мол в прошлом по 27, а в этом по 24, так можно роттенбергам по одной области каждый месяц продавать, тогда гривня к доллару 1:1 станет. Пока области не закончатся. Ваша проблема, 75%, в том, что вы живете лишь сегодняшним днем, не задумываясь о цене и последствиях.improper
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Госдолг Украины (вместе с госгарантиями) на июнь 2018-го равен $76,3 млрд. Из них примерно 60% - внешние заимствования. Это соответствует $47,2 млрд, что в 2,6 раза больше текущего уровня валютных запасов страны. В $47,2 млрд входит $9,6 млрд гарантированного государством долга, а остальное - прямой долг Украины в виде еврооблигаций, или, как их еще называют, облигаций внешнего государственного займа (около $17,5 млрд, учитывая $3,0 млрд «российских» еврооблигаций, по которым Украина объявила дефолт), а также займов у международных организаций ($16,6 млрд, включая еврооблигации, размещенные под гарантии США) и другой задолженности ($3,5 млрд). Еще примерно $4,3 млрд - внутренние заимствования в иностранной валюте (так называемые валютные ОВГЗ - облигации внутреннего государственного займа). Следует отметить, что не все валютные заимствования лежат на плечах правительства. Приблизительно $6,8 млрд - долг НБУ перед МВФ: эта часть долга не оказывает непосредственного влияния на бюджет, так как при погашении деньги будут изъяты из золотовалютных резервов. Тем не менее снижение уровня резервов создает риск для сохранения финансовой стабильности страны.
Долг в национальной валюте - около 625 млрд грн (ОВГЗ), что составляет почти 30% общего государственного долга. Из них более половины (56%) - в собственности Нацбанка (до 2016-го НБУ финансировал дыры в госфинансах, выкупая ОВГЗ у Минфина, госбанков, Нафтогаза; такая скрытая эмиссия гривни вела к накоплению дисбалансов, которые в конечном итоге приводили к инфляции и девальвации). Около трети ОВГЗ (36%) - в собственности государственных банков (львиная доля была выпущена для докапитализации этих банков), остальное (всего 8%) держат коммерческие банки, украинские физлица и юридические компании, а также нерезиденты.
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А цены почему не падают и становятся все больше?
Лживые учебники капиталистической экономики нужно сжечь на кострах.
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потому что никто не верит в то что доллар падает в результате роста экономики!(роста то и нет) все прекрасно знают что доллар падает из за спекуляций ОВГЗ! а следовательно через время доллар будет расти и не просто расти о очень быстро расти (когда пирамида ОВГЗ рухнет) вот и держат цены!!
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Отдельное спасибо за разъяснение грядущего финансового апокалипсиса в комментариях от всемирно известного финансиста 89bd7d80, а также непревзойденного c5c4359c. Имена этих мыслителей у всех на устах!
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А соя негодует, зато если бы гривна упала как они прогнозировали то криков бы было до небес, у вас зрада при любом курсе гривны,
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Если отдавать территории без боя, набираться кредитов и распродавать землю, то курс гривни будет укрепляться. Какое-то время. Ну, это как зимой в штаны пописать, ага.
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То что Петя тоже за рынок земли вас не смущает, да и кредиты он греб будь здоров.
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Рынок земли подготовить нужно было, чем Петя и занимался. Продать много ума не надо, а законы и условия подготовить, для этого нужно много чего знать и уметь, чего у коземанды не наблюдается. Это же не проституток вызывать и не на пианине членом лабать. Насчет "греб будь здоров", статистика говорит о том, что ЗВР за время его президенства выросли на порядок, погуглите цифры. И кредиты брались у МВФ под 2%, а не путем продажи облигаций под 16% неизвестно кому.
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Долар падает а цены в гривнах ростут! интересный феномен! а что будет с ценами когда доллар начнет расти?!!
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