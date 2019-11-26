 Объем наличных денег с начала года сократился на 10 миллиардов, – НБУ

Об этом на брифинге заявил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам представителя Нацбанка, за этот период количество банкнот в обращении сократилось на 5,5%, тогда как количество монет выросло на 1,7%.

"Это отражает процессы, которые происходят по замене банкнот на монеты и введению банкнот нового номинала и обновленных банкнот. То есть, на инфляцию именно количество наличных не оказывает влияния. Наличные составляют около 30% от безналичных средств, которые находятся в обращении и на счетах", – пояснил Зайвенко.

Как сообщалось, НБУ с 1 октября 2019 года вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и прекратил пополнения наличных денег в обращении монетами номиналом 25 коп., а с 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту нового наивысшего номинала – 1 тыс. грн. НБУ с 27 апреля 2018 года ввел в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 грн.

По данным НБУ на 1 января 2019 года в обороте находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн, что на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года).