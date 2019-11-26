 Коломойский не является президентом, большинство граждан выбрали курс на ЕС, – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Таллинне, отвечая на вопрос эстонского журналиста о недавних высказываниях Коломойского, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживал. Кстати, меня поддержали 73% (пришедших на выборы избирателей, – ред.), и если среди них был господин Коломойский, то я очень рад, что нас столько украинцев, которые поддерживали меня на выборах. Господин Коломойский не является президентом Украины. Он – гражданин Украины, но большинство граждан страны выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти", – сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что с Россией у Украины "очень сложная ситуация".

"Вы ее знаете. Мы начали диалог, который будет начат, если честно, во время "нормандской встречи" четырех лидеров", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, 13 ноября в New York Times было опубликовано интервью с Игорем Коломойским, в котором бизнесмен заявил, что для Украины настало время отказаться от Запада и повернуть назад в сторону России.

Олигарх считает, что Европейский союз и НАТО никогда не примут Украину, а финансирование из России может заменить кредиты МВФ.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с радостью дали их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – сказал Коломойский.

Спустя несколько дней после этого пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем президента Владимира Зеленского и не уполномочен что-либо говорить от имени Украины.

А 20 ноября сам Зеленский на брифинге в Очакове заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять президент при участии правительства и общества, но не отдельные бизнесмены.