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 Facebook будет платить за участие в опросах

Американская корпорация Facebook представила приложение Viewpoints, которое будет вознаграждать пользователей за участие в опросах, исследованиях и при прохождении заданий. Компания собирается использовать обратную связь с пользователями, чтобы улучшить свои продукты, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

За участие в исследованиях пользователь будет получать очки, которые при необходимом количестве можно будет обменять на платеж на аккаунт в PayPal.

Пока сервис работает только в США для лиц старше 18 лет, запуск приложения в других странах планируется в 2020 году. Для участия в исследованиях необходимо обладать аккаунтом в Facebook, указать имя, адрес электронной почты, страну проживания, пол и дату рождения. В Facebook утверждают, что не собираются передавать, продавать или публиковать информацию о пользователях третьим лицам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161842
 
 
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