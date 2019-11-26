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 Крупнейшие сети АЗС повысили цены на автогаз до 12 гривен за литр

Крупные розничные сети АЗС 26 ноября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 копеек за литр, средняя по стране розничная цена выросла до 11,91 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети ОККО автогаз подорожал на 21 копейку – до 12,69 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 26-31 коп. – до 11,14-11,20 грн за литр.

На станциях "Параллель" автогаз подорожал на 37 копеек за литр.

Также цены выросли в сетях Shell, "БРСМ-Нафта", BVS, SUN OIL, Mango и Motto.

Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа с начала ноября выросли на 10% – до 19 600 грн за тонну.

Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "Сибур". Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок автогаза. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. тонн СУГ против 81 тыс. тонн за 1-20 октября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161837
 
 
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