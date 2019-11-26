 Мининфраструктуры хочет привлечь ЕБРР к закупке электричек и модернизации "Укрпошты"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с управляющим директором группы стабильной инфраструктуры ЕБРР Нандитой Паршад выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках проекта об улучшении транспортного и эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву, а также по проекту модернизации аэронавигационной системы страны, которые реализуются за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и ЕБРР.

Обсуждалось также сотрудничество Мининфраструктуры и ЕБРР в подготовке и реализации таких проектов, как моделирование логистической сети "Укрпошты", реконструкция полетной зоны №2 в международном аэропорту "Борисполь", а также в рамках проекта "Обновление подвижного состава пассажирских пригородных железнодорожных перевозок".

Мининфраструктуры также заинтересовано в привлечении средств ЕБРР для поддержки развития внутренних водных путей.

В ЕБРР, со своей стороны, также выразили готовность и в дальнейшем сотрудничать с Украиной по концессиям аэропортов, железнодорожных вокзалов, портов и дорог.

Кроме того, Криклий подчеркнул важность реализации проекта по безопасности дорожного движения Украины, главная цель которого - улучшить городскую дорожную инфраструктуру и уменьшить количество ДТП в Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве, Каменец-Подольском.

"Мы ожидаем решения Совета директоров ЕБРР о софинансировании этого проекта", - отметил министр.

По словам Криклия, привлечение средств ЕБРР к восстановлению дорог не только государственного, но и местного значения станет важным шагом в качественно новой развитии дорожной инфраструктуры.

В Мининфраструктуры также подчеркивают заинтересованность в участии в меморандуме о взаимопонимании между Международной морской организацией (IMO) и ЕБРР о сотрудничестве в морском секторе.

"Участие Украины в реализации этого меморандума поддерживается IMO. Мы обращаемся к ЕБРР с предложением включить Украину в список целевых стран", - заявил Криклий.