[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.86 26.15
 Власть, Энергетика, Макроэкономика
  1024  2
Все про:газовые переговоры (150) Газпром (1376) Зеленский (476) Россия (4236) транзит (389) Газовые конфликты (22) Транзит газа (265)

 Украине нужен долгосрочный договор о транзите газа, – Зеленский (обновлено)

Украине необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного договора о транзите российского газа в Европу через Украину, в чем заинтересованы все стороны: Украина, РФ и ЕС.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал Зеленский.

Читайте также: Участники трехсторонних газовых консультаций подведут итог работы на следующей неделе, – СМИ

Как сообщалось, российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

НАК "Нафтогаз Украины" в своем ответном предложении настаивает на подписании нового долгосрочного контракта на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам, а также отмечает готовность рассмотреть выплату долга по решению Стокгольмского арбитража газом. 

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161823
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужен то нужен да только кто же согласится, то что раньше шло через Украину теперь пойдет в обход, не для того строили Турецкий и СП-2 чтоб все качалось по прежнему маршруту.
 показать весь комментарий
 
Обнадеживает, еще не все потеряно. Но настораживает, почему Зеленский упорно молчит по второму вопросу - относительно требования врага (мокселей) об отказе Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств против вражеской компании (мокшан) Газпром... Если это цена компромисса - новый долгосрочный (сколько лет?) газовый контракт в обмен на отказ от всех судебных исков -то это провал однозначно и сдача национальных интересов.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Алексей Оржель Газ Газпром Донбасс Зеленский Крым Нацполиция НБУ Россия
 
 
 
 
 
 вверх