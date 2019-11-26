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 В оккупированном Крыму заявили о поставках косметики в воюющую Сирию

Комбинат "Крымская роза" договорился о поставках в Сирию с 2020 года косметики на основе эфирных масел розы и лаванды, сообщил в Симферополе гендиректор предприятия Иван Гладун.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Комбинат подписал контракт с сирийской дистрибьюторской компанией, которая продает косметику. Контракт подписан на несколько лет, его сумма не прописана, о деньгах стороны будут договариваться для каждой поставки.

Гладун назвал сирийский рынок перспективным для компании.

"Население Сирии - порядка 19 миллионов. Женщины очень любят ухаживать за собой, - сказал он. - Будем поставлять более 100 наименований косметических продуктов для ухода за лицом и телом. В основном это продукция на основе эфирного масла розы и эфирного масла лаванды. Эти масла очень популярны в Сирии".

Комбинат "Крымская роза" работает с 1930 года и выпускает эфирные масла и косметику на их основе. После захвата Крыма Россией компания продает свою продукцию только в страны Таможенного союза.

Руководитель комбината также отметил резкое сокращение плантаций роз и лаванды по сравнению с 1980-ми годами. Он сказал, что площадь розовых плантаций в оккупированном Крыму снизилась с 4000 до 1000 га, а лавандовых - с 6000 га до 1000 га.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161816
 
 
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