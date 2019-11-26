 Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

НБУ планирует ввести обращение также монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные банкноты. Будут введены обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые по дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны - номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Ключевыми датами по вводу новых денег будут: 20 декабря 2019 года - будут введены в обращение монета номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен;

25 февраля 2020 года - в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен;

в середине 2020 года - в обращение будет введена монеты номиналом 10 гривен (точную дату будет сообщено дополнительно).

"Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен", - сообщает НБУ.

НБУ указывает, что монеты обращаются около 20-25 лет, банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один - два года.

"Гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 гривен старого образца на обновленные банкноты и оборотные монеты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предварительным банкнотами соответствующих номиналов. Банкноты номиналом 5 и 10 гривен предыдущих лет выпуска постепенно - в результате естественного износа - будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами", - сообщает НБУ.



















