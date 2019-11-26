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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:банкнота (79) гривня (670) НБУ (4200)

 Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины показал дизайн новых банкнот и рассказал о планах по переходу на обновленные гривны.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

НБУ планирует ввести обращение также монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные банкноты. Будут введены обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые по дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны - номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Ключевыми датами по вводу новых денег будут: 20 декабря 2019 года - будут введены в обращение монета номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен;

25 февраля 2020 года - в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен;

в середине 2020 года - в обращение будет введена монеты номиналом 10 гривен (точную дату будет сообщено дополнительно).

"Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен", - сообщает НБУ.

НБУ указывает, что монеты обращаются около 20-25 лет, банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один - два года.

"Гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 гривен старого образца на обновленные банкноты и оборотные монеты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предварительным банкнотами соответствующих номиналов. Банкноты номиналом 5 и 10 гривен предыдущих лет выпуска постепенно - в результате естественного износа - будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами", - сообщает НБУ.

Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 01

Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 02
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 03
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 04
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 05
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 06
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 07
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 08
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 09
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 10
Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен 11

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161797
 
   
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вместо того, чтобы заниматься экономикой слуги очередной раз показывают, что они больше специалисты по королевским полетам за кредитами и по инфляционному штампованию новых фантиков для своих хозяев.
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На то они и слуги "народа", народ для них это коломойкоподобные, а все остальные ЗЕбилы
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Леся Украинка явно за модой следит.....на новых купюрах вообще как из рекламы Nike.
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А сто гривен рисовали во времена правления пчеловода и холуи нарисовали Шевченко с чертами лица юща.
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фантики гребанные, что на них купить можно
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Грушевський на 50грн., як Дід Відун із "Файна юкраїна"
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А где же сюрло Вовы Зе . ? Шось не видно ,, такой видный государственный деятель и на тебе Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен - Цензор.НЕТ 5342 ..! Или такой купюры ещё не изобрели - 0 гривен ( ЗЕро ) . Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен - Цензор.НЕТ 4116 .
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