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 Нацбанк изменил формирование межбанковского электронного расчетного документа

Национальный банк Украины обновил требования к формированию межбанковского электронного расчетного документа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Во избежание дублирования в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банка", поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит эту информацию", - сообщает НБУ.

В связи с этим в межбанковском электронном расчетном документе этот реквизит также будет исключен.

Такие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины.

НБУ напоминает, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161794
 
 
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