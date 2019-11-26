 Компания Ахметова грозит отключить от электроэнергии тысячеквартирный дом в столице за долги частного ЖЭКа (обновлено)

Об этом говорится на Facebook-странице "ОСББ Донця 2А", передает БизнесЦензор.

Ранее ДТЭК уже отключил от электричества по одному из трех лифтов в каждом из 8 подъездов дома, а также ограничил освещение коридоров и лестничных клеток.

Организация собственников многоквартирного дома (ОСМД) по ул. Донца, 2А сообщает, что в сентябре 2019 года, в процессе подготовки собрания сособственников, были выявлены долги "Авиатор-Сервис 24" перед ЧАО "ДТЕК Киевские Электросети" и ООО "Киевские энергетические услуги" (обе компании входят в ДТЭК Рината Ахметова) на суммы более 1,6 млн грн и 1,2 млн грн соответственно. А также долги перед другими поставщиками услуг на сумму более 0,3 млн грн.

"За электрическую энергию, подаваемого в квартиры, их владельцы платят деньги напрямую ДТЭК согласно личных договоров. За электроэнергию, которая используется для систем функционирования дома, жители платят в рамках тарифа за обслуживание дома и придомовой территории ЖЭКом", - говорится в сообщении Организации собственников многоквартирного дома (ОСМД) по ул. Донца, 2А.

Сейчас долги ООО "Авиатор-Сервис 24" различным поставщикам только за электричество составляют более 3 млн грн. В то же время долги жителей перед ООО "Авиатор-сервис 24" несравнимы с этими суммами.

"Это свидетельствует о том, что жители за электричество для дома платили, а ЖЭК эти деньги не перечислял поставляющим компаниям ДТЭК, то есть банально воровал", - говорится в собщении.

Как пишут представители ОСМД, "Авиатор-сервис 24" было навязано застройщиком "Житлоинвестбуд-УКБ" в качестве безальтернативного ЖЭКа сразу же после сдачи дома в эксплуатацию в конце 2015 года.

Учредителями ООО изначально были лица, приближенные к бывшему проректору Национального авиационного университета (НАУ) Максима Луцкого, а директором был и является недавний студент этого вуза Иван Бабичев. Несколько месяцев назад он остался единственным учредителем ООО "Авиатор-сервис 24". Заказчиком строительства комплекса был НАУ.

Максим Луцкий был нардепом в 2006-2012 годах. Избирлася по списку "Блока Юлии Тимоешнко", но перешел в Партию регионов в 2010 году.

После публикации в редакцию обратился Максим Луцкий. По его словам:

1. Луцкий не имеет отношения к ООО "Авиатор-Сервис 24", кроме того, что знаком с его владельцем и дерктором - Иваном Бабичевым;

2. Луцкий владеет квартирой в доме по ул. Донца, 2А, с жильцами дома общается на собраниях по вопросу как долга, так и создания ОСМД;

3. По словам Максима Луцкого еще предстоит выяснять, почему возник долг. Варианта два: либо руководство ЖЭКа действительно присвоило деньги жителей дома, либо ЖЭК платил поставляющим компаниям не всю сумму из-за должников. В результате оброзовалась задолженность, на которую была наложена пеня.

4. Между ОСМД Донца, 2А, обслуживающей компанией "Авиатор-Сервис 24" и поставщиками ДТЭК ведутся переговоры. Идет разбирательство, почему возник долг.