[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.86 26.15
 Регуляторная политика, Финансы, Коррупция
  448  1
Все про:мошенничество (116) прокуратура (176)

 Прокуратура завершила расследование схемы с поддельными акциями Tesla

Прокуратурой Киева и СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества двух человек, которые продавали фейковые акции компании Tesla Motors Inc.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Киева сообщает БизнесЦензор.

"По версии следствия, указанные лица в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд компаний-псевдопредставительств американской компании Tesla Motors Inc, использовав при этом схожие названия", - сообщает прокуратура.

Подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также автомобилей этой марки.

В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали.

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161790
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так вот от куда у Богдана TESLA , крышевал жуликов ?😁
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Алексей Оржель Газ Газпром Донбасс Зеленский Крым Нацполиция НБУ Россия
 
 
 
 
 
 вверх