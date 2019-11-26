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 Финансы, Макроэкономика, Инвестиции
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 Выручка ведущих инвестбанков мира выросла на 2%

Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в третьем квартале увеличилась на 2% относительно того же периода годом ранее и составила $36,3 млрд, сообщается в исследовании аналитической компании Coalition.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Тем не менее, в январе-сентябре показатель сократился на 7% - до $113 млрд.

По итогам всего 2019 года аналитики прогнозируют снижение на 5% - до $144,4 млрд.

Для сравнения: в третьем квартале прошлого года выручка инвестбанков уменьшилась на 1% в годовом выражении, в январе-сентябре - выросла на 4%, в целом за 2018 год - практически не изменилась.

Совокупный доход ведущих банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) в январе-сентябре текущего года составил $51,1 млрд, сократившись на 5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, несмотря на повышение показателя в третьем квартале. В 2019 году эксперты ожидают снижения данного показателя на 1% - до $63,5 млрд.

Доходы от торговли акциями и производными инструментами за девять месяцев составили $32 млрд, что на 13% ниже объема за аналогичный период прошлого года. В целом по итогам этого года прогнозируется сокращение на 10% - до $41,1 млрд.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161782
 
 
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