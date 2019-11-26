[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.86 26.13
 Макроэкономика
  41  0
Материалы по теме:
Все про:нефть (2549) Brent (1102)

 Цены на нефть находятся выше $62 за баррель на фоне торговых новостей

Мировые цены на нефть во вторник утром слабо колеблются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы пытаются оценить последние новости по торговым отношениям США и КНР.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% — до 62,65 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,01%, до 58,01 доллара за баррель.

Мировые инвесторы обратили внимание на сообщение министерства коммерции КНР, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

"Хотя первая часть соглашения еще не подписана, а условия по-прежнему не ясны, движение к деэскалации и отмене повышения пошлин все же является позитивным фактором для рынков", — цитирует агентство Рейтер аналитиков J.P. Morgan.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161767
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто Алексей Оржель Газ Зеленский Киев Нацполиция Поляков_Антон Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх