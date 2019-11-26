 Житомирский бронетанковый завод получил нового директора

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

Открытый конкурс на должность был объявлен 7 октября 2019 года. Было подано 38 заявлений, из них был сформирован "короткий список" из 6 кандидатов. Кандидатами было представлено стратегическое видение развития предприятия и планы первоочередных шагов в должности.

"Алексей Жуковец имеет наиболее подходящий требованиям опыт и представил самую реалистичную стратегию развития Житомирского бронетанкового завода", - сообщает "Укроборонпром".

По данным "Укроборонпрома", Жуковец создавал предприятие на основе производственного комплекса ЗАО "Макеевский труболитейный завод", который до этого не функционировал.

По окончании отбора Жуковец прошел проверку на полиграфе.

В состав номинационного комитета входило руководство Концерна, представители посольств G7, независимых антикоррупционных общественных организаций НАКО и State Watch, представители профильного комитета ВРУ и СНБО.

Житомирский бронетанковый завод входит в состав концерна "Укроборонпром". Завод занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а также машин на их базе.

Как сообщал БизнесЦензор, Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц ГК "Житомирский бронетанковый завод" в растрате средств из-за закупки некачественных запчастей у ООО "Донбасинвест Групп".

С февраля 2017 года и до середины 2018 года Житомирским бронетанковым заводом руководил Михаил Мосин. Ранее он был осужден за служебный подлог когда возглавлял "Херсонэлектротранс". Из Херсона происходил экс-руководитель концерна "Укроборонпром" Роман Романов и его заместитель Артур Херувимов. Оба уже покинули концерн.