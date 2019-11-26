[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.86 26.13
 Промышленность
  149  0
Все про:Укроборонпром (460) Абромавичус (63)

 Гендиректор "Укроборонпрома" назначил заместителя по судостроению и морской технике

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил Дениса Кравченко заместителем Генерального директора по судостроению и морской техники.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Главной задачей в работе Дениса Кравченко является финансовое оздоровление предприятий отрасли", - говорится в сообщении.

Основными направлениями работы определены: оптимизация производства; реструктуризация долгов и погашения задолженности по заработной плате на предприятиях; расширение портфеля зарубежных проектов судостроительных предприятий и внедрение маркетинговой функции в отрасли; повышение эффективности производства.

Кравченко работал на ГП "НПК "Заря-Машпроект", затем руководил департаментом промышленности и энергетики Schneider Electric. Учился в UNC Kenan-Flagler Business School (США).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161763
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто Алексей Оржель Газ Зеленский Киев Нацполиция Поляков_Антон Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх