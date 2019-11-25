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 Достройка двух блоков ХАЭС не реализуется из-за отсутствия спроса на атомную э/э в Европе, – Оржель

Достройка блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в рамках проекта энергомост "Украина-ЕС", предусматривающего выдачу мощности с блока №2 ХАЭС в энергосистему ЕС, не реализуется из-за отсутствия спроса на атомную электроэнергию у европейских потребителей.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель после презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проблема в том, что мы не можем подтвердить (этот проект) на уровне потребителей электроэнергии в Европе. Когда я спрашивал премьер-министра Польши, нужна ли им эта электроэнергия, он сказал что у них другой выбор, они пошли в зеленую энергетику, им она не интересна", - сказал Оржель.

По его словам, решения о развитии и финансировании тех или иных видов генерации, их доли в общем балансе будут дополнительно анализироваться.

Как сообщалось, энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161722
 
 
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Надтупа брехня ставленника зеленочної мафії. В Польщі є плани збудувати власні АЕС в 30-х роках на заміну вугільним ТЕС. Тому так, не дуже їм треба треба імпорт з України. А розвивати акумулюючі потужності "наші" чинуши не здогадуються, як і те що потрібно будувати заміщаючі атомні блоки у зв'язку з майбутнім виводом з експлуатації старих. Достройка двух блоков ХАЭС не реализуется из-за отсутствия спроса на атомную э/э в Европе, – Оржель - Цензор.НЕТ 1676
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