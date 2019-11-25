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 "Газпром" решил заняться производством космических спутников

Дочерняя компания российского газового монполиста – "Газпром космические системы" – объявила о начале строительства завода по производству спутников в Подмосковье.

Производство расположится в подмосковном Щелково, где прошла церемония установки первой сваи и подписания соглашения между компанией и "Роскосмосом", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Для реализации проекта создана компания "Газпром-СПКА", учредителями которого являются ООО "Газпром инвестпроект" и АО "Газпром космические системы".

Также планируется, что в капитал компании войдет госкорпорация "Роскосмос".

Строительство планируется завершить 25 сентября 2022 года. Ожидается, что основным заказчиком станет "Газпром космические системы", для которого запланировано строительство восьми спутников связи "Ямал" и шести спутников Дистанционного зондированиям земли (ДЗЗ) "СМОТР".

Также по соглашению с "Роскосмосом", планируется размещать на производстве заказы по проекту ДЗЗ "Сфера".

"Газпром космические системы" – дочерняя компания ПАО "Газпром", эксплуатирует и развивает систему спутниковой связи и вещания "Ямал", которая включает в себя 5 спутников и комплекс управления.

Основным потребителем услуг системы "Ямал" является ПАО "Газпром". Среди клиентов "Газпром космические системы" – российские государственные структуры, телевизионные компании, коммерческие сервис-провайдеры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161721
 
 
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