 Нацкомиссия повысила тариф на холодную воду для жителей Киева во второй раз с начала года

Соответствующее постановление регулятора было принято на заседании 22 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Новый тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за кубометр (без НДС), что на 9,43% больше действующего тарифа.

При этом тариф на водоотвод составит 7,49 грн за 1 куб. м (без НДС), что на 6% ниже действующего тарифа.

Также регулятор внес изменения в тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

Так, тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за 1 куб. м, что на 1,9% больше действующего, а тариф на водоотвод – 2,41 грн за кубометры, что на 8,7% меньше.

Как сообщалось, в январе НКРЭКУ повысила тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для ЧАО "АК "Киевводоканал" на 13%, установив тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м. Из них: 10,812 грн (в т. ч. НДС 1,802 грн) за 1 куб. м водоснабжения, 9,564 грн (в т. Ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Напомним, в 2018 году тарифы "Киевводоканала" повышались дважды.

Основными акционерами ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал", согласно данным НКЦБФР, являются ЧАО "Компания "Киевэнергохолдинг" (67%) и департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (25,5%).