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 Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель пикапа Cybertruck

Tesla получила более 200 тысяч предзаказов на представленный на минувшей неделе электрический пикап Cybertruck, который, как ожидается, поступит в продажу в 2021 году.

Как передает БизнесЦензор, об этом генеральный директор компании Илон Маск сообщил на своей странице в сети Twitter.

Бизнесмен отметил, что компания не тратила средства на рекламу нового автомобиля.

Как сообщалось, Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах с дальностью хода на одной зарядке в 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно.

Разные версии также отличаются количеством двигателей – от одного до трех.

Корпус автомобилй с футуристическим дизайном сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали.

Цена на пикап начинается от $39 900. Самая продвинутая версия стоимостью $69 900 разгоняется с места до 60 миль в час за 2,9 секунды. Его грузоподъемность составляет до 3 500 фунтов (почти 1 600 килограммов). Все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161713
 
 
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А еще Тэсла скупает гектарами "бесценную" немецкую землю под Берлином для строительства нового завода.Немцы у захвати.
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