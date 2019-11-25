 Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель пикапа Cybertruck

Как передает БизнесЦензор, об этом генеральный директор компании Илон Маск сообщил на своей странице в сети Twitter.

Бизнесмен отметил, что компания не тратила средства на рекламу нового автомобиля.

Как сообщалось, Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах с дальностью хода на одной зарядке в 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно.

Разные версии также отличаются количеством двигателей – от одного до трех.

Корпус автомобилй с футуристическим дизайном сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали.

Цена на пикап начинается от $39 900. Самая продвинутая версия стоимостью $69 900 разгоняется с места до 60 миль в час за 2,9 секунды. Его грузоподъемность составляет до 3 500 фунтов (почти 1 600 килограммов). Все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки.