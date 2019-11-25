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 Акции комбината экс-нардепа от Партии регионов перевели на кипрскую компанию

Созданная год назад кипрская компания Wimax Ltd. стала собственником акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (ЧОК, Донецкая область), принадлежащих семье бывшего народного депутата Владислава Лукьянова (фракция "Партии регионов").

Об этом свидетельствует сообщение предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР об изменении собственников крупных пакетов акций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, на основании полученной от Нацдепозитария 22 ноября справки, пакеты акций физлиц семьи Лукьяновых – Владислава, владевшего 24,573% акций в "ЧОК", Владимира – 22,901%, Артема (6,654%) и Дарьи (6,509%) – снизились до нуля.

В свою очередь пакет акций Wimax Ltd. возрос с нуля до 67,866% уставного капитала ПАО.

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Как сообщалось, в начале октября Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией кипрской компанией Vesco Limited акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" в Донецкой области, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства развития инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на второй квартал 2019 года подконтрольному "Метинвесту" Рината Ахметова "Запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь" принадлежит 24,99% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат". Остальные крупные пакеты акций принадлежали семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Акционером Vesco Limited является компания SCM Рината Ахметова, которая участвует в управлении глинодобывающимм предприятиями через представителей UMG Investments, входящих в состав наблюдательного совета Vesco.

Vesco – группа глинодобывающих предприятий ЧАО "Веско", ЧАО "Дружковское рудоуправление", ЧАО "Огнеупорнеруд", входящих в глинодобывающее направление UMG Investments. Является одним из ведущих производителей на рынке глин в Украине и входит в группу мировых лидеров по производству и экспорту белых пластичных глин, обеспечивая полную производственную цепочку – от добычи сырья до производства полуфабрикатов и готовой продукции.

Производственная мощность предприятий компании составляет 3 млн тонн в год. Продукция экспортируется в более 25 стран мира.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161708
 
 
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