 "Рабочие" заводов Коломойского ворвались в здание Нацбанка

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Агрессивно настроенные молодые люди прорвались в зону холла перед пропускным бюро, полиция препятствовала дальнейшему проникновению в режимный объект", – заявили в НБУ.

Как пишет принадлежащее Коломойскому информагентство УНИАН, к акции присоединились представители ряда металлургических предприятий страны, большинство из которых также принадлежат олигарху и его партнерам. Они якобы протестуют против политики Национального банка и требуют отставки его руководства.

По данным бывшего сотрудника телеканала Коломойского, а ныне – нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, протесты под НБУ связаны с проведением выездного заседанию финансового комитета Верховной Рады, которое состоится в НБУ 27 ноября.

Как сообщалось, на минувшей неделе Игорь Коломойский заявил, что работники подконтрольного олигарху "Никопольского завода ферросплавов", которые третий месяц митингуют возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, могут зайти в здание.

"Если "Приватбанк" продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в "Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие могут штурмовать банк.

Олигарх также уверен, что вернет себе "Приватбанк" в ближайшее время.

"Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", – сказал Коломойский.

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В то же время премьер-министр Алексей Гончарук в ходе визита в Лондон заявил, что Кабмин готов к любому развитию событий вокруг судов о национализации "Приватбанка" по искам его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело "Приватбанка" является показательным об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", – заявил Гончарук.

С конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.