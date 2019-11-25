 Глава Национальной службы здоровья подал в отставку

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию", – сообщил Петренко.

По словам Петренко, причиной его решения являются "очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения".

"Это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единого понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения", – сообщил Петренко.

Петренко подчеркнул: его решение позволит "дать новой политической команде возможность сделать это иначе, чем делал и ежедневно делаю это я".

По его словам, НСЗУ "точно не должна быть НСЗУ – "бухгалтерией" при Минздраве", и сказал, что больше пока не будет комментировать свое решение.

Вместе с тем Петренко подчеркнул, что трансформацию системы уже не остановить. "Изменения проросли на местах, запустив процессы и ожидания на всех уровнях системы. Главное мы точно сделали: дали понять, что реальные изменения возможны. Настоящие. В интересах потребителей медицинских услуг и медицинского персонала", - сказал он.

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Петренко также отметил, что в настоящее время НСЗУ – "это живая структура с внедренными и настроенными процессами на всех уровнях, с человеческим лицом и воодушевленным сердцем".

"Это организация, которая способна планировать и осуществлять задуманное: первичка и реимбурсация – тому живое подтверждение. Это мощная команда настоящих профессионалов, которые разработали первую в Украине программу медицинских гарантий. И которые способны воплотить ее в жизнь в полном объеме в 2020 году", – заявил он.

Петренко акцентировал внимание на том, что программа медицинских гарантий (ПМГ) по расчетам, тарифам, пакетам услуг разработана, а госбюдже на 2020 год принят.

"НСЗУ должна стать единственным национальным стратегическим закупщиком медицинских услуг и лекарственных средств по ПМГ, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств. Это и есть один из видов общеобязательного солидарного медицинского страхования. Так это работает во многих развитых странах. И только в таком статусе мы сможем ответить на вызовы, стоящие перед системой здравоохранения Украины", – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил главой Национальной службы здоровья (НСЗУ) заместителя генерального директора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олега Петренко в марте 2018 года по итогам конкурса.

Петренко имеет управленческий опыт в частных клиниках столицы: до сих пор был заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО "Isida-IVF", до этого – первым заместителем гендиректора клиники "Оберег".