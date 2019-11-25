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 Предприятия увеличили доналоговую прибыль на 74%, – Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-сентябре 2019 года увеличили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 74,43% – до 342,8 млрд грн (в январе-сентябре 2018 года – 196,5 млрд грн).

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в январе-сентябре 2019 года предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 454,978 млрд грн прибыли, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В то же время 22,7% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в январе-сентябре текущего года сократились на 28,3% по сравнению с январем-сентябрем минувшего года – до 112,169 млрд грн.

Официальный курс доллара на 25 ноября составил – 24,164262 грн/$1.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161694
 
 
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