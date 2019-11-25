[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.04 26.42
 Финансы
  2240  15
Все про:гривня (669) курс (560) НБУ (4197)

 Курс гривни укрепился до максимума за 4 года (обновлено)

Национальный банк установил на вторник, 26 ноября, курс гривни на уровне 24,0538 грн/$, укрепив его на 11 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни укрепился выше максимального в этом угоду показателя 24,0828 грн/$, зафиксированного 30 сентября, и является максимальным с января 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 24 копейки – до 26,48 грн за евро.

По данным диллеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 24,0275 грн/$ с 24,1075 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Этот показатель является наивысшим, начиная с 15 января 2016 года.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,020-24,035 грн/$.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161692
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
А цены в гривнах все растут, ппц какой то
 показать весь комментарий
 
На хрена ЭТО? Добить золотовалютные резервы? А промпроизводство стремительно катится вниз...
 показать весь комментарий
 
Такой курс в основном благодаря пирамиде ОВГЗ , когда начнется вывод средств оттуда - 30 покажется еще нормальным курсом
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
до максимАма...

це пiсець якi тут грамотнi всi на Цензорi. замiнiть безтолкову школоту на нормальних спецiалiстiв!
 показать весь комментарий
 
На хрена ЭТО? Добить золотовалютные резервы? А промпроизводство стремительно катится вниз...
 показать весь комментарий
 
 
Да идите вы в Ад выродки. Курс гривни удерживаете искуственно скупая валюту у заробитчан, а цены растут как будто курс гривни уже перевалил за 30
 показать весь комментарий
 
 
Такой курс в основном благодаря пирамиде ОВГЗ , когда начнется вывод средств оттуда - 30 покажется еще нормальным курсом
 показать весь комментарий
 
 
Скоро вам лафа обломится. Гастарбайтеры уже забирают свои семьи в Польшу и Чехию и не будут перечислять вам в Украину деньги. В Украине останутся одни кредиторы и голый Вася
 показать весь комментарий
 
 
Допустим, все дебилы, а ты д'Артаньян. Ответь тогда на простой вопрос, почему цены растут?
 показать весь комментарий
 
И ПОЧЕМУ Я ЭТОМУ НЕ РАД? А КАК НА СЧЕТ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ЧЕТЫРЁХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ???
 показать весь комментарий
 
 
да, мы верим уе°°ну на фото,
только цены в гривнафантике растут не смотря на курс,
который ДО СРАКИ
КУРВЫ пристроились доить заробитчан
ну ну, удачи,
только не надо лапшу вешать, курс по ходу
только на нищете населения основан,
до сраки , ЦЕНЫ В ГРИВНЕ РАСТУТ !!
 показать весь комментарий
 
 
сжимайте сжимайте пружину - отстрел будет очень болезненный..
 показать весь комментарий
 
 
сегодня зашёл в магаз и окуел-гречка 70 грн./кг, картошка 25 грн./кг. ...
с таким понижением доллара скоро хлеб будем импортировать, нах...
 показать весь комментарий
 
 
Сильная национальная валюта = смерть отечественным производителям и экспортёрам... И радость для торгашей и импортёров.
Но лохи свято верят в доллар по 8. Как же, кредиты в долларах. Дешёвый популизм ради свидетелей секты доллара по 8 может дорого обойтись стране.
Помните, при янычаре тоже доллар падал, падал, падал... пока не...
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто Алексей Оржель Газ Зеленский Киев Нацполиция Поляков_Антон Россия США
 
 
 
 
 
 вверх