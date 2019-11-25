 Курс гривни укрепился до максимума за 4 года (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни укрепился выше максимального в этом угоду показателя 24,0828 грн/$, зафиксированного 30 сентября, и является максимальным с января 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 24 копейки – до 26,48 грн за евро.

По данным диллеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 24,0275 грн/$ с 24,1075 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Этот показатель является наивысшим, начиная с 15 января 2016 года.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,020-24,035 грн/$.