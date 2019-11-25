 Курс гривни укрепился до максимума за 4 года (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.
Таким образом, курс гривни укрепился выше максимального в этом угоду показателя 24,0828 грн/$, зафиксированного 30 сентября, и является максимальным с января 2016 года.
По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 24 копейки – до 26,48 грн за евро.
По данным диллеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 24,0275 грн/$ с 24,1075 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.
Этот показатель является наивысшим, начиная с 15 января 2016 года.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,020-24,035 грн/$.
це пiсець якi тут грамотнi всi на Цензорi. замiнiть безтолкову школоту на нормальних спецiалiстiв!
только цены в гривнафантике растут не смотря на курс,
который ДО СРАКИ
КУРВЫ пристроились доить заробитчан
ну ну, удачи,
только не надо лапшу вешать, курс по ходу
только на нищете населения основан,
до сраки , ЦЕНЫ В ГРИВНЕ РАСТУТ !!
с таким понижением доллара скоро хлеб будем импортировать, нах...
Но лохи свято верят в доллар по 8. Как же, кредиты в долларах. Дешёвый популизм ради свидетелей секты доллара по 8 может дорого обойтись стране.
Помните, при янычаре тоже доллар падал, падал, падал... пока не...