 Кабмин в начале декабря предложит Раде ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет подготовлен пакет законопроектов, которые предусматривают стимулирование газодобычи. Это налогообложение "спящих" лицензий. Если не добываешь – извини. Но нет добычи – плати налог", – сказал Оржель.

Он также пообещал стабильность установленных рентных платежей на добычу газа из новых скважин.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что введение такого налога будет стимулировать собственников лицензий либо начинать активные работы на нефтегазовых участках, либо отказываться от них.

Премьер-министр добавил, что, по подсчетам правительства, в настоящее время существует порядка 80 "спящих" лицензий на углеводородные участки.