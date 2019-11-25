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Все про:Газ (3907) добыча (1019) лицензия (270) налоги (988) нефть (2549)

 Кабмин в начале декабря предложит Раде ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии

Кабинет министров Украины в декабре планирует одобрить законопроект, предусматривающий введение налога на "спящие" лицензии на недропользование, на участках которых не осуществляются разработка или добыча углеводородов.

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет подготовлен пакет законопроектов, которые предусматривают стимулирование газодобычи. Это налогообложение "спящих" лицензий. Если не добываешь – извини. Но нет добычи – плати налог", –  сказал Оржель.

Он также пообещал стабильность установленных рентных платежей на добычу газа из новых скважин.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что введение такого налога будет стимулировать собственников лицензий либо начинать активные работы на нефтегазовых участках, либо отказываться от них.

Премьер-министр добавил, что, по подсчетам правительства, в настоящее время существует порядка 80 "спящих" лицензий на углеводородные участки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161691
 
 
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