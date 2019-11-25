 Кабмин предложит Раде ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Будет подготовлен пакет законопроектов, которые предусматривают стимулирование газодобычи. Это налогообложение "спящих" лицензий. Если не добываешь – извини. Но нет добычи – плати налог", – сказал Оржель.
Он также пообещал стабильность установленных рентных платежей на добычу газа из новых скважин.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что введение такого налога будет стимулировать собственников лицензий либо начинать активные работы на нефтегазовых участках, либо отказываться от них.
Премьер-министр добавил, что, по подсчетам правительства, в настоящее время существует порядка 80 "спящих" лицензий на углеводородные участки.
ну когда эти пацаны уже начнут изучать матчасть...
что есть "спящие" нефтегазовые лицензии" - это результат ОГУЛЬНОЙ ДЕРЕГУЛЯЦИИ деятельности горных предприятий...
а попросту, недропользователи годами нарушают строки введения объектов недр в эксплуатацию ...
ну а как отказать себе в удовольствии нарушить строки, если Геонедра "гонятся" лишь за скоростью "раздачи" участков недр и
и абсолютно не заморачиваются над качеством ФИКСАЦИИ прав СОБСТВЕННИКА недр, который согласно 13 статье Конституции возложил на Геонедра обязанность УПРАВЛЯТЬ ИМУЩЕСТВОМ НЕДР, что не тождественно раздаче налево-направо разрешительных документов как троллейбусных талонов
при этом ФАКТ нарушение условий РЕГУЛИРУЕМОЙ хозяйственной деятельности НЕ может быть ОБЪЕКТОМ налогообложения, для этого Хозяйственным кодексом предусмотрены АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ санкции, которые и должен применять РЕГУЛЯТОР - Геонедра