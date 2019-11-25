[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.04 26.42
 Энергетика
  446  2
Все про:Газ (3907) добыча (1021) лицензия (270) налоги (988) нефть (2549)

 Кабмин предложит Раде ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии

Кабинет министров Украины в декабре планирует одобрить законопроект, предусматривающий введение налога на "спящие" лицензии на недропользование, на участках которых не осуществляются разработка или добыча углеводородов.

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет подготовлен пакет законопроектов, которые предусматривают стимулирование газодобычи. Это налогообложение "спящих" лицензий. Если не добываешь – извини. Но нет добычи – плати налог", –  сказал Оржель.

Он также пообещал стабильность установленных рентных платежей на добычу газа из новых скважин.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что введение такого налога будет стимулировать собственников лицензий либо начинать активные работы на нефтегазовых участках, либо отказываться от них.

Премьер-министр добавил, что, по подсчетам правительства, в настоящее время существует порядка 80 "спящих" лицензий на углеводородные участки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161691
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Кабмин предложит Раде ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии" - упс,
ну когда эти пацаны уже начнут изучать матчасть...
что есть "спящие" нефтегазовые лицензии" - это результат ОГУЛЬНОЙ ДЕРЕГУЛЯЦИИ деятельности горных предприятий...
а попросту, недропользователи годами нарушают строки введения объектов недр в эксплуатацию ...
ну а как отказать себе в удовольствии нарушить строки, если Геонедра "гонятся" лишь за скоростью "раздачи" участков недр и
и абсолютно не заморачиваются над качеством ФИКСАЦИИ прав СОБСТВЕННИКА недр, который согласно 13 статье Конституции возложил на Геонедра обязанность УПРАВЛЯТЬ ИМУЩЕСТВОМ НЕДР, что не тождественно раздаче налево-направо разрешительных документов как троллейбусных талонов
при этом ФАКТ нарушение условий РЕГУЛИРУЕМОЙ хозяйственной деятельности НЕ может быть ОБЪЕКТОМ налогообложения, для этого Хозяйственным кодексом предусмотрены АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ санкции, которые и должен применять РЕГУЛЯТОР - Геонедра
 показать весь комментарий
 
ну так пацанів ріст видобутку й не цікавить, лише грошей швидко зістригти
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто Алексей Оржель Газ Зеленский Киев Нацполиция Поляков_Антон Россия США
 
 
 
 
 
 вверх