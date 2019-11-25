[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.04 26.42
 Транспорт
  233  0
Все про:авто (2125) Нацполиция (205) закупки (1077)

 Нацполиция без конкуренции купила 822 автомобиля Runault и Opel за 483 миллиона

ООО "Спец-Ком-Сервис" (Киев) поставит Национальной полиции 822 спецавтомобиля на общую сумму 483,25 млн грн при ожидаемой сумме закупки 483,26 млн грн, в том числе 413 единиц на базе кроссоверов Runault Duster за 241,733 млн грн и 408 седанов Opel Astra за 241,521 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению на портале ProZorro, компания "Спец-Ком-Авто" была единственным участником тендера Нацполиции (с учетом особенностей закупки для нужд обороны).

При этом автомобили закупаются на условиях привлечения участником кредитных средств под госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по привлеченному кредиту (займу). Кредит будет погашаться поэтапно с учетом процентов по нему в течение не менее трех лет.

Срок поставки авто – до 1 апреля 2020 года.

Компания "Спец-Ком-Сервис" (ТМ Polycar) основана в 2009 году, специализируется на поставках спецтехники, коммерческих автомобилей, производит кузова для автотранспорта, а также отопительные котлы. По данным госреестра, владельцами ООО с уставным капиталом 4 млн грн на паритетных началах являются Сергей Калюш и Михаил Городовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161684
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто Алексей Оржель Газ Зеленский Киев Нацполиция Поляков_Антон Россия США
 
 
 
 
 
 вверх