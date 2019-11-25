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 В Украине нет системы для измерения качества воздуха, – Оржель

В настоящее время в Украине нет системы измерения загрязнения воздуха.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил министр энергетики и экологической политики Алексей Оржель.

"У нас была ситуация когда в Украине фиксировали смог… Тут нужно говорить правду. У нас нет инфраструктуры для того, чтобы определять, какой уровень загрязнения воздуха", – сказал Оржель.

По словам министра, в госбюджете на 2020 год предусмотрены средства на обновления основных фондов и модернизацию оборудования для мониторинга качества воздуха.

"И это будет не только на уровне, когда экоинспекция приедет и будет снимать соответствующие показатели. Это будет постоянный онлайн мониторинг", – заверил глава министерства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161682
 
 
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