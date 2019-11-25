 Минэкоэнерго надеется на добровольную реструктуризацию "зеленых тарифов"

Об этом сказал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Константин Чижик журналистам понедельник после презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем от бизнеса добровольную реструктуризацию, а мы со своей стороны показываем шаги от правительства, что мы готовы сделать для решения вопроса дефицита", - сказал Чижик.

В свою очередь глава Минэкоэнерго Алексей Оржель подчеркнул необходимость нахождения компромисса, чтобы параллельно не был ухудшен инвестиционный климат в стране и были деньги для оплаты работы инвесторов в ВИЭ.

"Очень важно, чтобы мы нашли общий язык с инвесторами, чтобы они пошли на те условия реструктуризации, которые сейчас предлагаются правительством", - сказал Чижик.

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Как сообщалось, по оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн (по первому варианту) до 13,5 млрд грн (по второму варианту).

По данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,74 ГВт, 2020 года – 7,59 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA).

Прогнозированное производство "зеленой" электроэнергии в этом году будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем – 28 млрд грн (здесь и далее без НДС). В следующем же году, объем средств для выплат объектам ВИЭ, по некоторым оценкам, может достигать 45 млрд грн.