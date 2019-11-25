 Минэкоэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения с большим потреблением

Об этом на пресс-конференции заявил министр Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал министр.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил Оржель.

Глава Минэкоэнерго пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил Оржель.

Министр отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.

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Как сообщалось, ранее глава Комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус заявил, что повысить цены на электроэнергию для населения предлагал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

В том числе предлагалось повысить тарифы для физлиц с потреблением более 500 кВт в месяц до среднего тарифа для промышленных потребителей второго класса (с 168 коп. до 288 коп. за кВт-ч). По данным компании, более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и небытовых потребителей.