[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
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 Энергетика
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Все про:Тарифы на электроэнергию (715) ДТЭК (626) Герус (75) электроэнергия (564) Алексей Оржель (26)

 Минэкоэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения с большим потреблением

Минэкоэнерго планирует в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей (режим специальных обязательств, ПСО), рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.

Об этом на пресс-конференции заявил министр Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал министр.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил Оржель.

Глава Минэкоэнерго пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил Оржель.

Министр отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.

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Как сообщалось, ранее глава Комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус заявил, что повысить цены на электроэнергию для населения предлагал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

В том числе предлагалось повысить тарифы для физлиц с потреблением более 500 кВт в месяц до среднего тарифа для промышленных потребителей второго класса (с 168 коп. до 288 коп. за кВт-ч). По данным компании, более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и небытовых потребителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678
 
 
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 Топ комментарии
 
"Это большие объемы - свыше 500 кВт"

500 кВт - это "большие" объемы?))
В 2014 году, каждое американское домохозяйство потребляло в среднем 911 кВт*ч в месяц....

А если еще и электроотопление, то 500 кВт - это минимум.. очень низкий.
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500кВт ето большие обьемы? Вы твари вообще оборзели? Кричат что в Украине переизбыток електроенергии и за бугор продаете в два раза дешевле чем украинцам. Ето геноцид а власть захватила обычная банда грабящая народ. На****Й вашего Ахметова и вашего Геруса. Сепары
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Т .е. ударит по карману тех ,
кто пользуется Автономным электрическим Отоплением .
Убрали даже Зонные счетчики .
Имея 15 ядерных блоков и продавая на Запад энергию по 18 коп . КВт.
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"Это большие объемы - свыше 500 кВт"

500 кВт - это "большие" объемы?))
В 2014 году, каждое американское домохозяйство потребляло в среднем 911 кВт*ч в месяц....

А если еще и электроотопление, то 500 кВт - это минимум.. очень низкий.
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Т .е. ударит по карману тех ,
кто пользуется Автономным электрическим Отоплением .
Убрали даже Зонные счетчики .
Имея 15 ядерных блоков и продавая на Запад энергию по 18 коп . КВт.
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Какое отопление. в 500кВт не впишется никто, кто имеет холодильник, телевизор и електрочайник. . Если пересчитать ето нужно вписаться в 0,6кВт в час. Ето не реально.
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500кВт ето большие обьемы? Вы твари вообще оборзели? Кричат что в Украине переизбыток електроенергии и за бугор продаете в два раза дешевле чем украинцам. Ето геноцид а власть захватила обычная банда грабящая народ. На****Й вашего Ахметова и вашего Геруса. Сепары
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А вот для Бени всё с точностью наоборот. Чем он больше потребляет тем для него дешевле электроэнергия.
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Ну кто защищал зеленые тарифы Ахметова? Жрите теперь уроды. Будете теперь со своего кармана кормить и Ахметова и даунбаситов.
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Ну 500 это мало, если хотят обложить тех кто занимается производством на дому то нужно хоть от 1000 брать и нужно учесть тех у кого отопление на электричестве.
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це точно сказано,в який костюм не одягай а гопник є гопник.
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Антирыночный подход в ЗЕленке... чем больше потребляешь должно якобы быть дешевле...правильно пишут некоторые комментаторы - для е БЕНИ чем больше, тем дешевле, на экспорт по бросовым ценам несоизмеримым с ценами внутренних продаж... а в народа можно пошарить по карманам... зебобики, беньки откройте.
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Так у в л аст и рекитеры 90-х годов .
Пробрались в РЭСы сели на провод - трубу - энергетику- газ бензин -соляр и

дрова .

для простых Граждан Украины .
Освобождают землю для продажи.
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Так там одне ЗЕ... на стадіоні шо верещало?А 73% аплодувало руками, вухами, мізками ... А тепер майте і бе..ю, і ге.са., мило... та інших слуг! Виявляється шо ці слуги хотять з вас, хазяїв, зробити жебраків, хоча бидлом ви себе вже показали. Ну шо ж жуйте та сисіть, бл...ь на здоров`я!
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И зелёные решили в карман к украинцам залезть.
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Ахмєтов продає Венеріі еленергію на 50 % дешевше, ніж українцям, але з тим покидьком все давно ясно, а от прихильники ЗЕленого недомірка ще й до сих пір не роздуплились, що всі вони маріонетки олігарха у разом з косорилим Херусом....суки!!!
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По данным компании, более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения - враньё! Минимум 40 % хотят задушить такими тарифами. Как только люди стали переключаться с газа на электрокотлы, опять таки по "совету" кабмина, так сразу нужно задавить тарифами и эту категорию!
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Да не какие 40%, без электроотопления 500 потребляет очень мало. Вот у меня большая семья 2 компа, 3 телека, 2 холодильника, стиралка, бойлер и 500 никогда не набегало.
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Ні ну знала що багато в Уряді ідіотів але дійти до такого. Не дуже розумний Оржель може Ви мені тоді виключите газову плиту чайник і дасте гарячу воду. В мене води гарячої немає вже 3 роки і бойлер висить . Чи мені митися як холодною водичкою бо гріти на плиті я не зможу. Може б нарешті взялися за великі будинки. Це у Вас в голові прихована хвороба дебілізм називається. Тут не конкурс на посади потрібно робити тут треба цих людей в будинк поселити і відключити все як то буває ок Ідіот
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Повышать надо для всех, а то опять совок выходит - те кто богаче должны платить за "бедных".
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а если поднимать цену только тем у кого больше 500 кВт, то им будут збильшувать субсидии и зарплаты?
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плять, как они зае.... сейчас наверное только у пенсов меньше 500, сейчас это стандарт практически у любой семьи с обычным набором бытовых приборов!
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