 Украина направила "Газпрому" два проекта транзитных договоров

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации "To do list изменений в энергетике и экологии", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Уже направлены "Газпрому" проекты договоров, как предусматривает законодательство. Если мы подпишем договор с "Газпромом", несмотря на запасы в украинских и европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторически самых дешевых цен на газ", - сказал Оржель.

Он отметил, что очень большой объем газа в европейских ПХГ принадлежит "Газпрому" - это может быть поводом для спекуляций на цене на фоне возможной остановки транзита. В то же время Украина находится в активном диалоге с европейскими партнерами, чтобы обеспечить подписание транзитного контракта.

"Непростая задача, в котором мы находимся, - это трехсторонние переговоры по транзиту газа. Этот вопрос связан с завершением анбандлинга "Нафтогаза". Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку", - отметил Оржель.

По его словам, Украина придерживается графика прохождения анбандлинга.

"Мы не сбиваемся с графика. Вступил в силу закон об анбандлинге, есть одобрение от НКРЭКУ решения по сертификации (оператора ГТС Украины). Далее - приняты соответствующие решения на уровне правительства. В эту пятницу мы уже получили предварительную сертификацию в украинского регулятора. Документы уже переданы в Энергетическое сообщество. Думаю, что к 26 декабря мы получим полностью сертифицированного оператора", - убежден министр.

Как сообщалось, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

Российский монополист "Газпром" направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.

25 ноября стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" направил российскому "Газпрому" ответ на его предложение заключить транзитный контракт или продлить существующий на один год.