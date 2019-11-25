 Вокруг выброшенного на пляж в Одессе танкера установят ограждение

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов" (АМПУ), передает БизнесЦензор.

"Несмотря на то, что, по словам членов экипажа, Delfi не имел на борту груз топлива, следует предотвратить возможное распространение дополнительных утечек нефтепродуктов из танкера в случае разгерметизации каких-либо систем или емкостей или если аварийное судно получит дополнительные повреждения", – сказано в сообщении.

По данным АМПУ, в целом между пирсами с обеих сторон судна будет установлено около 300 м бонов повышенной плавучести.

"Специалисты подразделения экологической безопасности АМПУ постоянно мониторят ситуацию в акватории и на берегу близ аварийного танкера. Сейчас на бонах есть пятна от нефтепродуктов с танкера, следовательно, они выполняют свою функцию. Каждый метр установленного ограждения может поглотить до 25 л нефтепродуктов", – отмечается в сообщении.

По данным госпредприятия, для предотвращения загрязнения пляжа еще в день ​​аварии на берегу были установлены сорбирующие боны длиной 140 м. Для более эффективного поглощения загрязняющих веществ в воскресенье, 24 ноября, после уменьшения силы волн боны переместили ближе к линии прибоя.

Также в ближайшие дни планируется провести внешнее водолазное обследование корпуса судна для определения имеющихся повреждений.

"Более подробный внутренний осмотр, от результатов которого будет зависеть составление плана работ по транспортировке танкера DELFI в безопасное место, можно будет осуществить после решения ряда юридических вопросов и получения права доступа на борт судна", – сказано в сообщении.

В АМПУ отмечают, что сейчас ведется работа по поиску и информированию владельца аварийного судна для соблюдения требований действующего законодательства и недопущения избегания владельцем ответственности за последствия аварии и перекладывание затрат на их ликвидацию на государственные предприятия и органы власти.

Читайте также: В Одессе завершилась операция по спасению экипажа севшего на мель танкера

Как сообщалось, в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы, который сорвало с якоря.

По данным АМПУ, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявок на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр "Одесса" принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации.

С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков". В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился.

Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы.

И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов 23 ноября сообщил об установленном превышении содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз.