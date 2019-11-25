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 Металлургия, Корпоративные отношения
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 "Метинвест" Ахметова сменил гендиректора "Запорожстали"

Собрание акционеров "Запорожстали" 25 ноября утвердило новым гендиректором предприятия Александра Мироненко.

Как сообщает пресс-служба компании, Мироненко работает в "Метинвесте" с 2007 года, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, когда металлургическая отрасль входит в самый жесткий глобальный кризис за последние 10 лет, важно правильно реализовать разработанный план антикризисных действий в комплексе с операционными улучшениями. Это позволит нам сохранить максимальное количество рабочих мест и бесперебойное производство на комбинате", – прокомментировал свои задачи новый гендиректор "Запорожстали".

Как сообщалось, ранее руководивший "Запорожсталью" последние 7 лет гендиректор Ростислав Шурма объявил о решение покинуть пост.

Напомним, в мае 2010 года Midland Resources Holding Limited (Гернси, Великобритания) Эдуарда Шифрина и Александра Шнайдера продала до 50% акций "Запорожстали" группе российских инвесторов, интересы которой представляли "Внешэкономбанк" и ИК "Тройка Диалог".

Затем в июле 2012 года "Метинвест" объявил о консолидации вместе с группой инвесторов 50,0032% акций "Запорожстали" (в том числе у "Метинвеста" – 49,032%, у группы инвесторов - 1% акций).

В отчете компании Metinvest за 2013 год сообщалось, что в 2011-2012 годах "Метинвест" приобрел в результате серии транзакций 99,8% "Группы Запорожсталь", которой принадлежит 50,0032% акций ПАО "Запорожсталь".

По данным предприятия в отчетности за 2018 год, компания Lasartico Holdings Limited (Кипр) напрямую владела 26,0809% акций "Запорожстали", ООО "Киев секьюритиз груп" – 24,5003%, Brandfeld Finance Limited (Кипр) – 23,9222%, Global Steel Investments Limited – 12,3466%, ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" – 11,2224%.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161658
 
 
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