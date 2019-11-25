 Количество оплачивающих счета онлайн клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" выросло на 52%

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

На предприятии напомнили, что для пользователей "Личного кабинета" 104.ua сейчас доступны платформы для оплаты за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone и EasyPay.

"Ежемесячно увеличивается количество пользователей, которые платят за газ онлайн. В свою очередь мы расширяем наши онлайн-сервисы. Для удобства клиентов теперь загрузить электронный счет в формате PDF можно не только через "Личный кабинет", но и через Viber чат-бот - 7104ua", – рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Пылыпив.

Как отмечается в сообщении, проще всего заплатить за газ онлайн можно через сервисы газовых компаний. Не нужно вводить личный счет или реквизиты компании. Скорее всего это сделать через "Личный кабинет" на сайте 104.ua или вход в свой аккаунт с мобильного приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light. Кроме того, произвести оплату за потребленный газ клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" могут и с помощью чат-бота "7104ua" в Viber. Там есть возможность платить за газ сразу по 5 лицевых счетах.

Размер комиссии при проведении платежей определяется непосредственно платежной системой и не зависит от поставщика.

Также для пользователей сервисов ApplePay и Masterpass уже второй месяц продолжается акция – они могут заплатить за газ без комиссии. В целом больше половины потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыта", которые платят за газ онлан, предпочитают сервисы компании.