 Власти Харькова купили новый домик Деда Мороза по цене элитной квартиры

Об этом сообщает "Харьковский антикоррупционный центр", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Тендерная документация предусматривает, что это будет деревянный сборно-разборный дом общей площадью 170 кв. м (почти $1,5 тыс. за кв. м). Основа несущих конструкций здания должна быть сконструирована с опорами, которые регулируются по высоте, они должны быть соединены между собой с помощью балочной системы из деревянных и металлических элементов.

Также предусмотрены пандус, декоративные элементы, обогрев части здания, а освещение будет в виде светодиодных элементов с возможностью управления. Предполагается, что здание выдержит пять циклов монтажа и демонтажа, но гарантия на него составляет всего год.

В декабре 2015 года первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов заявил о том, что на площади Свободы появился дом Деда Мороза, который сделали совершенно по-новому.

Теперь городские власти уверяют, новый дом Деда Мороза будет еще лучше, чем прошлый. Планируется, что он будет эксплуатироваться 10-15 лет. Но согласно условиям договора, на новый дом Деда Мороза предусмотрена только гарантия на 1 год.

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Владелицей и директором "МГрупп" является Марина Бойко. По данным "Прозорро", с февраля 2018 года фирма заключила сделок на 10,22 млн грн. До этого заказы касались в основном электрооборудования и кабелей, на продаже которых предприятие и специализируется.

Конкурентом победителя на тендере был ФЛП Субачев Вячеслав Александрович. За последние два года он получил заказов на 4,36 млн грн.

В ходе аукциона "Харьковзеленстроя" участники не торговались.